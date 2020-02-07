Журналистке идеально подходит известный телеведущий - так решили в социальных сетях

Ксения Собчак стала гостьей нового выпуска программы "Вечерний Ургант". Передачу еще до выхода в эфир активно начали обсуждать в Инстаграме. Пользователям кажется, что Собчак и Иван Ургант отлично смотрятся вместе, а телеведущий мог бы стать третьим мужем журналистки.

Комментаторы считают, что знаменитости красивы, умны и хитры. Кто-то отметил, что глаза Собчак светятся от счастья рядом с Ургантом.

"Оба классные и умные, но хитрые", "Красивые. Может в следующий раз замуж за Ивана?", "Нового мужа ищем?", "Вы с Ваней были бы шикарной парой", "Влюбилась, похоже, глаза светятся", – написали комментаторы в Инстаграм Собчак.

Сама Ксения рассказала забавный случай со съемок программы. Похоже, знаменитости действительно неплохо ладят между собой.

"Я давно так не смеялась)))) из любимого: "Вань, с твоим лукавым лицом на телеканале Спас работать и говорить про серьезные вещи нельзя" – "Ксюш, ты свое-то лицо видела? Этот человек мне будет про лукавое лицо говорить?)))" – вспоминал шутку коллеги Собчак (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, в сентябре 2019 года Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Свадьба знаменитостей стала одной из самых скандальных с обсуждаемых. Сейчас супруги проводят много времени вместе и часто публикует совместные фото. Похоже, говорить о скором браке с Иваном Ургантом, который также женат, не приходится.