Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Влюбилась": Собчак нашли третьего мужа

"Влюбилась": Собчак нашли третьего мужа
Ксения Собчак. Фото: sobchakprotivvseh. ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистке идеально подходит известный телеведущий - так решили в социальных сетях

Ксения Собчак стала гостьей нового выпуска программы "Вечерний Ургант". Передачу еще до выхода в эфир активно начали обсуждать в Инстаграме. Пользователям кажется, что Собчак и Иван Ургант отлично смотрятся вместе, а телеведущий мог бы стать третьим мужем журналистки.

Комментаторы считают, что знаменитости красивы, умны и хитры. Кто-то отметил, что глаза Собчак светятся от счастья рядом с Ургантом.

"Оба классные и умные, но хитрые", "Красивые. Может в следующий раз замуж за Ивана?", "Нового мужа ищем?", "Вы с Ваней были бы шикарной парой", "Влюбилась, похоже, глаза светятся", – написали комментаторы в Инстаграм Собчак.

Сама Ксения рассказала забавный случай со съемок программы. Похоже, знаменитости действительно неплохо ладят между собой.

"Я давно так не смеялась)))) из любимого: "Вань, с твоим лукавым лицом на телеканале Спас работать и говорить про серьезные вещи нельзя" – "Ксюш, ты свое-то лицо видела? Этот человек мне будет про лукавое лицо говорить?)))" – вспоминал шутку коллеги Собчак (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, в сентябре 2019 года Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова. Свадьба знаменитостей стала одной из самых скандальных с обсуждаемых. Сейчас супруги проводят много времени вместе и часто публикует совместные фото. Похоже, говорить о скором браке с Иваном Ургантом, который также женат, не приходится.  

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей