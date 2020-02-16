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Брошенная звезда "Универа" открыла декольте

Брошенная звезда "Универа" открыла декольте
Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
В личной жизни знаменитости произошли перемены

Настасья Самбурская крупным планом сняла свой бюст. На фото артистка в наряде с глубоким декольте показывает свои формы. Возможно, на пикантный снимок звезду сериала "Универ" подвигло расставание с возлюбленным.

Как недавно Самбурская призналась в "Инстаграм", ее бросил избранник. После такого заявления актриса все чаще стала выкладывать в социальные сети сексуальные снимки – позировала в сверкающем белье, а теперь вот показала грудь еще раз.

Поклонники всячески поддерживают Самбурскую. В "Инстаграм" актрисы они восхищаются ее красотой и предлагают себя в качестве нового мужчины.

"я бы замутил с тобой,но ты далеко)", "Мейк так подчеркивает вашу красоту", "Это он пусть рыдает и жалеет,что променял такую девушку на какую-то швабру", "Красивые глазки у тебя", "Шикарная", "Какая женщина", – прокомментировали снимок Самбурской.

До этого звезду сериала "Универ" снял муж в кровати. 

Дарья ПЕТРОВА

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