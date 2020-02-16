Композитор рассказал о своем страхе

Маме Игоря Крутого 16 февраля исполнилось 86 лет. В этот день пианист решил вспомнить о своем детском потрясении. Однажды матери композитора стало плохо в лесу, в этот момент маленький Крутой оцепенел от ужаса.

Артист до сих пор считает случившееся со своей любимой женщиной своим первым детским страхом.

"Когда мы шли через сосновый лес, у нее вдруг закололо сердце и у меня мелькнула мысль, что я ее больше не увижу... Я оцепенел от ужаса и просто "скулил", бегая вокруг..." – рассказал страшную историю композитор в "Инстаграм".

Инцидент лесу трагедией не обернулся, мама Игоря Крутого сейчас живет самостоятельно, любит путешествовать и радуется жизни.

Сам Крутой рассказал, что его мама после смерти мужа уже 40 лет живет одна, отдавая любовь и заботу детям, внукам и правнукам.

В комментариях поклонники композитора обратились к его маме с поздравлениями.

"Уникальная Светлана Семеновна, пусть будет здорова и благополучна! Она сердце большой прекрасной семьи!!", "С днем рождения Вашей мамы! Долгих прекрасных лет!", "Мама ваша очень хорошо выглядит. Это нас радует", "Ваша мама вырастила замечательных детей", "Долгих лет жизни Вашей маме и здоровья! Она очень солнечный и улыбчивый человек!" – написали в социальных сетях.

Ранее Игорь Крутой потерял дар речи при виде известной певицы в микротопе.