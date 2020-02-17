На виду оказалось декольте актрисы

Елена Подкаминская ради эффектного снимка надела платье на завязках. Кинозвезда на фото позирует на стуле и в какой-то момент решает стянуть наряд с плеч – этот момент и поймал фотограф. Снимок, на котором заметна грудь, появился в "Инстаграм" Подкаминской.

В комментариях поклонники актрисы сериала "Кухня" ее внешностью восхищаются. Сама знаменитость решила раскрыть секрет, который позволяет ей оставаться в прекрасной форме после 40 лет.

Актриса призналась, сто с детства придерживается раздельного питания. То есть за один прием пищи она ест одно блюдо. Например, к яичнице она добавит только овощи, а блины будет есть без варенья.

"Поэтому главное, что следует преодолеть в себе – это страсть к "блюдоедству"! Взять, хотя бы, шведский стол на отдыхе, по мне – сплошной гастрономический разврат", – написала Подкаминская в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Здоровый образ жизни, похоже, дает свои результаты. Актриса "Кухни" выкладывает снимки в прозрачном платье, а в комментариях получает сообщения от восторженных поклонников.

"Хорошенькая очень", "Ну просто красотка", "Шикарная женщина. Моя мечта", "Правильно питаетесь-правильная фигура!", "Вы восхитительная", - написали под снимком актрисы.

Ранее другая звезда сериала "Кухня" распахнула блузку на улице.