Звезда "Кухни" стянула с себя платье на завязках
Елена Подкаминская ради эффектного снимка надела платье на завязках. Кинозвезда на фото позирует на стуле и в какой-то момент решает стянуть наряд с плеч – этот момент и поймал фотограф. Снимок, на котором заметна грудь, появился в "Инстаграм" Подкаминской.
В комментариях поклонники актрисы сериала "Кухня" ее внешностью восхищаются. Сама знаменитость решила раскрыть секрет, который позволяет ей оставаться в прекрасной форме после 40 лет.
Актриса призналась, сто с детства придерживается раздельного питания. То есть за один прием пищи она ест одно блюдо. Например, к яичнице она добавит только овощи, а блины будет есть без варенья.
"Поэтому главное, что следует преодолеть в себе – это страсть к "блюдоедству"! Взять, хотя бы, шведский стол на отдыхе, по мне – сплошной гастрономический разврат", – написала Подкаминская в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).
Здоровый образ жизни, похоже, дает свои результаты. Актриса "Кухни" выкладывает снимки в прозрачном платье, а в комментариях получает сообщения от восторженных поклонников.
"Хорошенькая очень", "Ну просто красотка", "Шикарная женщина. Моя мечта", "Правильно питаетесь-правильная фигура!", "Вы восхитительная", - написали под снимком актрисы.
Ранее другая звезда сериала "Кухня" распахнула блузку на улице.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик