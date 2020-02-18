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Эффект домино: развалилась еще одна королевская семья

Эффект домино: развалилась еще одна королевская семья
Дэвид и Серена Армстронг-Джонс. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Развод племянника королевы Елизаветы II стал вторым за неделю

Дэвид Армстронг-Джонс расстается с женой Сереной после 25 лет брака. О втором разводе в королевской семье за эту неделю объявил официальный представитель пары.

По его словам, граф и графиня Сноудон остались в хороших отношениях, несмотря на развод. Причину супруги не объявили и попросили уважительно отнестись к их частной жизни, пишет People.

Дэвид, сын младшей сестры королевы Елизаветы, женился на Серене в 1993 году. У пары родились двое детей.

Ранее стало известно о разрыве еще одной королевской пары – старший внук Елизаветы Питер Филлипс и его супруга Отем объявили о разводе после 12 лет брака. По мнению психолога Ребекки Спелман, этот кризис спровоцировал "Мегзит" – недавнее решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей.

Поступок герцогов Сассекских стал невероятно болезненным для всей королевской семьи, но в то же время это позволило переосмыслить многим свою жизнь и решиться на радикальный шаг, пишет Daily Mail. Психолог назвала это явление эффектом королевского домино.

Карина СИРАЗОВА

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