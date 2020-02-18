Эффект домино: развалилась еще одна королевская семья
Дэвид Армстронг-Джонс расстается с женой Сереной после 25 лет брака. О втором разводе в королевской семье за эту неделю объявил официальный представитель пары.
По его словам, граф и графиня Сноудон остались в хороших отношениях, несмотря на развод. Причину супруги не объявили и попросили уважительно отнестись к их частной жизни, пишет People.
Дэвид, сын младшей сестры королевы Елизаветы, женился на Серене в 1993 году. У пары родились двое детей.
Ранее стало известно о разрыве еще одной королевской пары – старший внук Елизаветы Питер Филлипс и его супруга Отем объявили о разводе после 12 лет брака. По мнению психолога Ребекки Спелман, этот кризис спровоцировал "Мегзит" – недавнее решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских обязанностей.
Поступок герцогов Сассекских стал невероятно болезненным для всей королевской семьи, но в то же время это позволило переосмыслить многим свою жизнь и решиться на радикальный шаг, пишет Daily Mail. Психолог назвала это явление эффектом королевского домино.
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