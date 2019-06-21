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Кейт Мидлтон находится в интересном положении. Об этом заговорили сразу, когда увидели, как на одном из мероприятий супруга принца Уильяма прикрывала живот.
Герцогиня Кембриджская с мужем и старшими представителями королевской семьи отправилась в Роял Аскот на скачки, пишет Daily Express. Она была одета в пастельное синее платье и того же оттенка шляпу.
В вольер Кейт и Уильям прибыли в королевской карете. Вместе с ними ехали принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуоллская.
Мидлтон спокойно и непринужденно беседовала с особыми гостями из Нидерландов – королем Виллем-Александром и королевой Максимой. Однако при этом, как отмечает издание, сияла и время от времени закрывала живот рукой, что не осталось незамеченным.
Жена Уильяма копирует манеры принцессы Евгении Йоркской, предположил один из экспертов по жестам. А подписчики соцсетей сделали однозначный вывод: герцогиня Кембриджская готовится стать матерью в четвертый раз.
"Или камера только что поймала ее на прикосновении к платью, или она беременна, я уверен, мы скоро услышим", "Где еще можно положить руки",
– прокомментировали увиденное в Twitter.
Kate Middleton’s Royal Ascot 2019 body language suggests ANOTHER royal might be pregnant https://t.co/pvxvZTNidC pic.twitter.com/NVaQFVuw4b— Daily Express (@Daily_Express) 19 июня 2019 г.
У принца Уильяма и Кейт Мидлтон уже есть трое детей – сыновья Джордж и Луи, а также дочь Шарлотта.
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