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Жена принца Уильяма ждет четвертого ребенка

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Герцогиня Кембриджская снова беременна

Кейт Мидлтон находится в интересном положении. Об этом заговорили сразу, когда увидели, как на одном из мероприятий супруга принца Уильяма прикрывала живот.

Герцогиня Кембриджская с мужем и старшими представителями королевской семьи отправилась в Роял Аскот на скачки, пишет Daily Express. Она была одета в пастельное синее платье и того же оттенка шляпу.

В вольер  Кейт и Уильям прибыли в королевской карете. Вместе с ними ехали принц Чарльз и Камилла, герцогиня Корнуоллская. 

Мидлтон спокойно и непринужденно беседовала с особыми гостями из Нидерландов – королем Виллем-Александром и королевой Максимой. Однако при этом, как отмечает издание, сияла и время от времени закрывала живот рукой, что не осталось незамеченным.

Жена Уильяма копирует манеры принцессы Евгении Йоркской, предположил один из экспертов по жестам. А подписчики соцсетей сделали однозначный вывод:  герцогиня Кембриджская готовится стать матерью в четвертый раз.

"Или камера только что поймала ее на прикосновении к платью, или она беременна, я уверен, мы скоро услышим", "Где еще можно положить руки",

– прокомментировали увиденное в Twitter.

У принца Уильяма и Кейт Мидлтон уже есть трое детей – сыновья Джордж и Луи, а также дочь Шарлотта.

Полина ДОРОЖКИНА
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