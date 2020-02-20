Имя Рыжего "Иванушки" замешано в судебной истории

Появились слухи, что Андрей Григорьев-Апполонов (Рыжий из "Иванушек International") признал покойного коллегу по группе Олега Яковлева невменяемым. Об этом журналистам рассказал представитель артиста Романа Радова, которому Яковлев отписал часть своего наследства.

У актера и племянницы Яковлева Татьяны идут судебные тяжбы с гражданской женой Олега Александрой Куцевол, попытавшейся оспорить завещание. По ее словам, покойный муж был невменяем, когда отписывал Радову имущество. Но суды этого не признали. Тогда, по словам адвоката Романа, Александра позвала в суд Андрея Григорьева-Апполонова, принявшего ее сторону.

Как рассказал корреспонденту сайта "Комсомольская правда" унаследовавший элитное жилье Радов, лично он на допросе не присутствовал, видел только бумаги, судебные акты – там действительно стоит имя Андрея Григорьева-Апполонова, свидетельствовавшего о невменяемости Яковлева, с которым они проработали около 15 лет в одной группе и были большими друзьями.

Но есть и иное объяснение: существует другой Григорьев-Апполонов – супруг покойной сестры Андрея, тезка Рыжего "Иванушки". Как предположил Радов, он вполне мог так "хайпануть" и ввязаться в это судебное дело.

Артистов из популярной группы будто преследует злой рок. Двух солистов уже нет в живых. В жизни Рыжего "Иванушки" не все гладко – он то с женой разводится, то со здоровьем проблемы, а теперь вот его обвиняют в предательстве друга.