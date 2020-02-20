Ведущий шоу "Поле чудес" считает, что скоро люди начнут возмущаться

Российские знаменитости один за одним раскрывают размер своих пенсий и жалуются на ее скромный размер. Серди них оказался и Леонид Якубович, который получает от государства 23 тыс. рублей. Артист признался, что грустит из-за простых россиян, которые, как он предполагает, скоро начнут возмущаться.

Якубович уверен, что люди в России выживают только из-за того, что "работают до смерти".

"Я грущу из-за жизни простых россиян – тех, кто приходит ко мне на программу, тех, с кем я встречаюсь в регионах. Они пока тоже просто грустят из-за размера своей пенсии и не жалуются – просто потому что их так воспитали в нашей стране. Но когда эта грусть закончится, а я думаю, это произойдет довольно быстро, начнутся возмущения", – рассказал телеведущий URA.RU.

Артисты, ставшие пенсионерами, тоже недовольны выплатами от государства. Самую большую пенсию среди российских артистов получает Борис Моисеев – 55 тыс. рублей. А звезде "Аншлага" начисляют 16 тыс. в месяц.

Евгений Петросян рассказывал, что получает чуть больше 20 тыс., а Любовь Успенская и вовсе отказалась от пенсионных выплат.