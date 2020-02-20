Якубович высказался о пенсиях россиян
Российские знаменитости один за одним раскрывают размер своих пенсий и жалуются на ее скромный размер. Серди них оказался и Леонид Якубович, который получает от государства 23 тыс. рублей. Артист признался, что грустит из-за простых россиян, которые, как он предполагает, скоро начнут возмущаться.
Якубович уверен, что люди в России выживают только из-за того, что "работают до смерти".
"Я грущу из-за жизни простых россиян – тех, кто приходит ко мне на программу, тех, с кем я встречаюсь в регионах. Они пока тоже просто грустят из-за размера своей пенсии и не жалуются – просто потому что их так воспитали в нашей стране. Но когда эта грусть закончится, а я думаю, это произойдет довольно быстро, начнутся возмущения", – рассказал телеведущий URA.RU.
Артисты, ставшие пенсионерами, тоже недовольны выплатами от государства. Самую большую пенсию среди российских артистов получает Борис Моисеев – 55 тыс. рублей. А звезде "Аншлага" начисляют 16 тыс. в месяц.
Евгений Петросян рассказывал, что получает чуть больше 20 тыс., а Любовь Успенская и вовсе отказалась от пенсионных выплат.
"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа
Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Сила в орехах: быстрый способ поднять потенцию после 60 лет
- Плоский живот после 50 лет: как убрать жир и подтянуть
- Что нельзя есть беременным: список запрещенных продуктов
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ