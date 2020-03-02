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Австралийская Кардашьян разделась и вывалялась в песке

Австралийская Кардашьян разделась и вывалялась в песке
Холли-Дейз Коффи. Фото: instagram.com/hollydazecoffeyyy/
Модель похвасталась пышными формами в маленьких трусах

У Ким Кардашьян появилась конкурентка. Холли-Дейз Коффи жиет в Астралии и считается еще одной версией знаменитой американки. Недавно блондинка опубликовала в "Инстаграм" фото, на повернулась к камере ягодицами, которые испачкала в песке. В этот момент на ней были надеты крошечные плавки.

Именно пышные ягодицы и большой размер груди объединяет Коффи и Кардашьян, при этом обеим знаменитостях удается сохранить плоский живот. Подписчиков у австралийской модели пока гораздо меньше – 1,1 миллиона. Однако поклонников у блондинки уже огромное количество. Они оставляют под каждым ее постом восторженные комментарии.

"Красивая", "Суперсладкая", "Великолепная", "Сегодня у меня день рождения… Спасибо за подарок", "Красивое тело у Вас, леди", – цитирует комментаторов "Пятый канал".

Кроме австралийской версии Ким Кардашьян, есть еще и русская. Правда, живет Анастасия Квитко сейчас в США. Откровенными снимками в бикини она регулярно хвастается в "Инстаграм".

Дарья ПЕТРОВА

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