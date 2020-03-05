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Изменившуюся Цымбалюк завалили подарками

Преобразившаяся экс-жена Джигарханяна похвасталась модным аксессуаром

Виталина Цымбалюк-Романовская изменила имидж с помощью стилиста. Киевской пианистке сделали новый макияж, подобрали прически и одежду. После трансформации жизнь бывшей супруги Армена Джигарханяна, похоже, забила ключом. Сейчас телезвезду заваливают подарками – она сама сняла видео с распаковкой посылок.

"После окрашивания мне начали активно присылать подарки к 8 марта", – написала Цымбалюк-Романовская в "Инстаграм".

Подарок – им оказался саквояж – Виталина Цымбалюк-Романовская назвала "особенной вещью". Разноцветной сумкой с рисунком телезвезда планирует дополнить свой новый образ.

Возможно, на преображение Цымбалюк-Романовскую подвигли перемены в личной жизни. Сначала она рассталась с Прохором Шаляпиным, потом вновь заговорила о любви к Армену Джигарханяну на всю страну. Сейчас знаменитость часто выходит в свет и даже стала экспертом в одной из передач.

Однако скоро, с красивой жизнью Виталине, возможно, придется расстаться. Она проиграла в суде бизнесмену Юрию Растегину, у которого брала в долг деньги. Как утверждают представили экс-жены Джигарханяна, делала она это для мужа. Однако суд постановил, что именно блондинке придется отдать более миллиона рублей. А впереди у Цымбалюк-Романовской еще один суд.

Дарья ПЕТРОВА

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