Анастасия Заворотнюк пополнила ряды болеющих знаменитостей

Многие зрители даже не подозревают, через что приходится проходить их кумирами. Некоторые звезды упорно скрывают болезнь, другие, наоборот, не боятся говорить о своих проблемах со здоровьем.

Александра Яковлева стала известной из-за ролей в фильмах "Экипаж" и "Чародеи". После выхода этих картин звезда часто появлялась на экранах и выглядела вполне здоровой. Однако в 2019 году звезда ошарашила новостью о раке. Знаменитость рассказывала, что борется с болезнью уже два года.

Ситуация осложняет то, что рак груди медики обнаружили уже на 4 стадии. Яковлева прошла более 20 курсов химиотерапии и продолжает бороться за свою жизнь.

Яковлева активно ведет страницу в "Инстаграм", где делится подробностями своей жизни. Там же она смело демонстрировала свою голову без волос, которую разукрасили рисунками.

Страшная болезнь не обошла стороной и звезду фильма в "Бой идут одни "старики". Евгения Симонова уже 12 лет борется с раком легких. В 2020 году актриса перенесла сложную операцию – ей удалили легкое. Но даже это не заставило Симонова отказаться от курения, – дополняет "Экспресс-газета".

Из-за болезни знаменитость не стала отсиживаться дома, она продолжает работать в театре и снимается в кино, несмотря на то, что врачи запретили ей нагружать себя.

Вслед за 62-летней Яковлевой и 64-летней Симоновой заболела Заворотнюк. Родственники 48-летней звезды так и не подтвердили, что актриса сериала "Моя прекрасная няня" болеет именно раком, однако другие источники, в том числе медики, считают, что у знаменитости опухоль мозга.

Теперь Заворотнюк, которая находится в реабилитационном центре в Подмосковье, оказалась в центре всеобщего внимания, журналисты буквально преследуют звезду, а поклонники обсуждают, что же именно происходит в актрисой, но из-за недостатка информации, в интернете появляются и самые жуткие версии.

Журналисты не раз "хоронили" артистку и обсуждали возможные проблемы в ее семье.