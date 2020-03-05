Украинцев отговаривают от участия в "Евровидении" из-за Little Big
Украинский телеведущий Владимир Остапчук посоветовал группе Go_A, которая по результатам голосования представит Незалежную, не лететь на "Евровидение-2020", потому что в международном конкурсе победят участники из России – группа Little Big.
Перед концертом коллектива KAZKA Остапчук со сцены Дворца спорта попросил музыкантов из Go_A не покупать билеты в Роттердам в мае. В "Инстаграм" ведущего попала запись его слов: "Все и так знают, что победит Little Big".
Во время заявления был слышен неодобрительный гул людей со сцены. Далее Остапчук продолжил критиковать украинских исполнителей: по его словам, у Maruv нет голоса, сообщает URA.RU.
В начале марта стало известно, что Россию на "Евровидении-2020" представит группа Little Big. Шоу состоится в Нидерландах и станет 65-м по счету. Лидер коллектива Илья Прусикин пообещал, что они "выложатся на все сто". Музыканты из Санкт-Петербурга стали всемирно известны после того, как клип на их песню Skibidi набрал более 360 миллионов просмотров.
Многие российские звезды поздравили группу с отбором на "Евровидение-2020". Например, Владимир Жириновский опубликовал в своем Twitter видео, где танцует под одну из песен Little Big. "Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей", – подписал видео Владимир Вольфович.
Ранее солист группы Little Big рассказал, как Зеленский орал на него матом.
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