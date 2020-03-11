Телеведущий рассказал о планах на будущее

Дмитрий Шепелев наслаждается последними свободными днями, лежа в кровати с книгой. Совсем скоро, как она сам рассказал, свободного времени у него снова не будет, ведь телеведущий планирует вернуться к работе.

Чем именно будет заниматься бывший гражданский муж Жанны Фриске, не понятно. По одной из версий, ему предложили должность на другом телеканале. Возможно также, что все силы он отдаст на развитие своего ютуб-канала о детях и родителях.

"Что делают безработные? Правильно, много читают. Одни – чтобы скрыть тревогу. А другие – просто потому, что всегда это любили ,и вот теперь самое время. Потому что совсем скоро свободного времени снова не будет" - написал бывший ведущий программы "На самом деле" в "Инстаграм".

Подписчики до сих пор не могут принять, что их любимец больше не появится в шоу. По их мнению, новый ведущий Тимур Еремеев не справляется с работой и пытается копировать Дмитрия Шепелева. Зрители просят звезду вернуться.

"Замена явно неравносильная. Даже не включаю", "Тимур Еремеев не дотягивает, хоть и старается ....", "Дима, возвращайтесь. Без Вас невозможно смотреть", "Не интересно... любоваться некем! Не понравился", – поделилась впечатлениями зрители.

Слухи о том, что Шепелев не будет вести шоу на Первом канале появились еще в январе 2020, сам он тогда все отрицал. Однако уже через месяц стало понятно – ведущий уходит из шоу, как пояснил лично, без претензий к руководству канала.

Заменить его, по слухам, мог Дмитрий Нагиев. Но в итоге новым ведущим шоу "На самом деле" стал Тимур Еремеев, который ранее сам часто был участником таких передач.