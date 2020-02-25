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Безработный Шепелев уйдет в горы

Безработный Шепелев уйдет в горы
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Экс-ведущий шоу "На самом деле" рассказал о своих планах на будущее

Дмитрий Шепелев неделю назад заявил, что уходит с Первого канала. Поклонники сразу же начали гадать, появится ли шоумен на другом телеканале. Сам он, похоже, не спешит возвращаться к работе на телевидении и пока собирается уехать в горы, чтобы заняться спортом.

Телеведущий хочет уделить больше времени сыну Платону, которого ему родила Жанна Фриске.

"Меня сейчас, понятно, много спрашивают о том, что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать? Последнее время я часто вспоминаю фразу, что "самое важное в жизни - найти своих и успокоиться". Не помню, кто это сказал. Собственно, этим и займусь. Но перед этим отвезу сына в горы, он так соскучился по сноуборду. А я – по свежему морозному ветру", – написал он в "Инстаграм".

После ухода с Первого канала, который, по словам шоумена, прошел мирно и по обоюдному согласию, зрители в социальных сетях высказывались за закрытие передачи. Однако в интернете уже ходят слухи, что новым ведущим станет Дмитрий Нагиев.

Его предшественник, возможно, захочет больше времени уделить своему ютуб-каналу о детях, где он берет интервью у знаменитых родителей.

Ранее всплыли неизвестные факты из личной жизни Дмитрия Шепелева.

Дарья ПЕТРОВА

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