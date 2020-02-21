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Прошлое всплыло: объявилась первая жена Шепелева

Прошлое всплыло: объявилась первая жена Шепелева
Дмитрий Шепелев. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Экс-ведущий шоу "На самом деле" умалчивал об этом периоде своей жизни

Пока в интернете обсуждают увольнение Дмитрия Шепелева с Первого канала, журналистам удалось раздобыть информацию о его личной жизни. Оказалось, что до отношений с Жанной Фриске он был женат на своей коллеге.

Первой супругой телеведущего была Анна Старцева, с которой он встречался семь лет. В 2005 г. влюбленные сыграли свадьбу.

Счастье молодых продлилось недолго. Дмитрией Шепелев переехал из Белоруссии на Украину по работе. Там, по слухам, у него начался новый роман. Новую любовь в это же время встретила и Анна Старцева.

"У меня сохранись хорошие отношения с мамой Димы, но мы не обсуждаем его личную жизнь", – цитирует "КП" слова бывшей жены телеведущего.

Историю отношений экс-супругов на условиях анонимности рассказали их знакомые. По их словам, Шепелев запретил всем говорить о своем прошлом, свадьбе и разводе, который, кстати, инициировала Старцева.

"Она встретила мужчину своей мечты, а так как отношения с Шепелевым были окончены, то попросила развод", – дополняют журналисты.

Теперь в личной жизни первой жены Дмитрия все наладилось. Возможно, и телеведущий скоро пойдет в ЗАГС – он уже долгое время живет с архитектором Екатериной Тулуповой.

Дарья ПЕТРОВА

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