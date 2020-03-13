Ведущая "Секрета на миллион" рассказала о ситуации с коронавирусом на популярном курорте

Лера Кудрявцева провела последний день в Дубае и теперь возвращается в Москву. На фоне вестей о заразившемся в Эмиратах россиянине звезда экрана выложила в "Инстаграм" фото из путешествия, в описании к которому рассказала о коронавирусе.

По ее словам, инфекция есть и на курорте, из-за чего около каждого отеля стоят специальные приборы с антисептиками, а людей на улицах и в торговых центрах намного меньше, чем обычно. Однако пока никакой паники нет, заявила ведущая программы "Секрет на миллион"а.

Также звезда прокомментировала то, что вспышку коронавируса признали пандемией, назвав ситуацию ужасной. Сама же артистка возвращается в Москву – ее отдых подошел к концу, сообщила она подписчикам.

В комментариях обеспокоились возвращением Кудрявцевой в Россию из зараженной страны, ведь в ОАЭ число заболевших коронавирусом приближается к сотне. Телеведущей напомнили о двухнедельном карантине, который должны соблюдать все прибывшие из других стран: "Везете нам вирус, не забудьте про карантин после возвращения", "Надеемся, что без вируса возвращаетесь".

Однако не всех подписчиков Леры волновала инфекция. Некоторые просто оценили снимок, на котором звезда позирует на улице в свободном платье с орнаментом. "Да уж, без грима Вы неузнаваемы. А живот", "Вы такая милая и простая на фото", "Красотка и умничка!", "Очень нежная", "Красивый загар", – написали отдохнувшей звезде экрана.

В ОАЭ, по последним данным, коронавирусом заразились 85 человек, причем среди них оказались несколько туристов из России. Однако известную телеведущую это не остановило, и она все равно поехала на отдых, деталями которого делилась с подписчиками в соцсетях.

Ранее Лера Кудрявцева показала свой огромный нос на пляже сразу после конфликта с телеканалом "МУЗ-ТВ".



