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Изолированная Каменских показалась без макияжа

Изолированная Каменских показалась без макияжа
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Артистка в микро-топе и узких легинсах обратилась к фанатам с интересным предложением

Настя Каменских сейчас находится в добровольной изоляции. Она решила поддержать всех своих подписчиков, которые из-за коронавируса тоже находятся дома. Жена Потапа объявила, что теперь будет ежедневно заниматься спортом в прямом эфире с поклонниками.

Артистка опубликовала пост под фото, на котором она позирует в коротком топе и узких спортивных брюках. На лице у исполнительницы Elefante нет ни грамма косметики. 

В после певица пояснила, что решила приводить тело в идеальную форму на глазах у миллионов подписчиков, и хочет помочь тем, кто не может больше ходить в тренажерный зал.

"Вместе мы сила! Поэтому сейчас нам особенно важно поддерживать друг друга и мотивировать! Я знаю, что вы осознанно относитесь к своему здоровью и здоровью других и остаетесь дома, хоть это и нелегко", - написала Каменских в социальных сетях.

Комментаторы поблагодарили жену рэпера Потапа за возможность заниматься спортом вместе с ней. Девушки признались, что мечтают иметь такую же фигуру, как у артистки. Подписчики звезды отметили, что с нетерпением ждут новых занятий.

"Уже ждем", "То, что нужно", "Я с вами", "Такая красивая", "Хочу похудеть так же, как вы", "Настя, после Вашей тренировки, ходила как робокоп. Буду завтра снова в 9", "Урааа! Это здорово, вы заряжаете энергией", – высказались пользователи.

Настя Каменских – одна из самых красивых женщин всего СНГ. Она много работает над фигурой и не стесняется надевать откровенные наряды. Еще недавно поклонники артистки восхищались ее фигурой в клипе Elefante, где она танцевала в обтягивающем боди.

Комментаторы не раз высказывали восторг и под снимками артистки в купальниках и откровенных нарядах. Внешность звезды оценил и журнал Maxim, который поместил украинскую звезду на 8 место рейтинга самых сексуальных женщин в 2019 году. 

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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