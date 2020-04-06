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Николаев уехал из больницы в Коммунарке

Николаев уехал из больницы в Коммунарке
Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народного артиста РФ вылечили и отпустили домой

Врачи выписали Игоря Николаева из больницы в Коммунарке. Специалистам удалось вылечить композитора от пневмонии. Перед тем как отправить домой, у него дважды взяли тест на COVID-19 – анализы не выявили вируса.

Сейчас вылечившийся народный артист может отправиться домой, в больнице он провел больше недели. Напомним, Игорь Николаев обратился к медикам с характерными для коронавируса симптомами после общения с Львом Лещенко, пишет "КП".

Если у Лещенко вирус действительно сначала нашли, то в случае с Николаевым все обошлось. До этого жена композитора Юлия Проскурякова отказывалась обсуждать ситуацию с его возможной болезнью, пока не появятся официальные данные о болезни.

Сам Николаев уже опубликовал в "Инстаграм" архивное фото с дочерью. А в комментариях ответил одному из подписчиков, что его "по-моему, вылечили".

В больнице под наблюдением врачей по-прежнему остается Лев Лещенко. Состояние певца несколько раз менялось. Он некоторые время находился в реанимации, однако сейчас его здоровье приходит в норму. Более того, он заявил, что результаты на коронавирус у него уже отрицательные, а сейчас ему просто долечивают пневмонию.

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Лариса Рубальская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Дарья ПЕТРОВА

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