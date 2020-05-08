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Вылечившийся от пневмонии Лещенко даст первый концерт

Вылечившийся от пневмонии Лещенко даст первый концерт
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народный артист споет в метро в честь Дня Победы

Лев Лещенко, который недавно переболел пневмонией, даст свой первый концерт после выписки из больницы. Певец выступит на одной из станций московского метро в честь 75-летия Победы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Выступление народного артиста пройдет в онлайн-формате. Концерт начнется в 10:30 утра, а его запись зрители смогут посмотреть в течение всего дня.

Увидеть выступление Лещенко можно будет на Ютуб-канале или на сайте некоторых онлайн-кинотеатров, сообщается в "Инстаграм" Московского транспорта.

Напомним, что Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус в конце марта. Позже в СМИ начали появляться тревожные новости о состоянии народного артиста – якобы его перевели в реанимацию с отеком легких.

Спустя неделю певец пошел на поправку и даже спел для поддержавших его поклонников в больничной палате.

Однако, по словам врача, последствия коронавируса и серьезных легочных заболеваний пока не изучены до конца. Инфекция могла дать осложнения на голос, поэтому нет гарантии, что переболевшие артисты вернутся на сцену. Тем не менее, обычно они все же успешно восстанавливаются, заверил специалист.

Карина СИРАЗОВА

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