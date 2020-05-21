В СМИ появилась информация о тяжелом состоянии спортсмена, который сейчас находится в больнице

Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов попал с больницу с тяжелыми травмами спустя три недели после официального развода с певицей. В сети заговорили о том, что спортсмена мог избить Сергей Жорин, который представлял интересы артистку в суде. Ситуацию прокомментировал звездный адвокат, а также сама Лолита.

По словам певицы, несколько дней назад ее знакомые рассказали о "почти фатальном исходе". Якобы Иванов попал в больницу после аварии на мотоцикле. Лолита предполагает, что новость о трагедии – спланированная пиар-акция, чтобы заработать на нее имени. Об этом она рассказала "Московскому комсомольцу".

Сергей Жорин заявил, что о госпитализации экс-супруга Лолиты узнал из СМИ и к этой истории он никакого отношения не имеет. Несмотря на то, что Жорин и Иванов открыто оскорбляли друг друга во время бракоразводного процесса, о мести, по словам адвоката, не может быть и речи.

В интервью Teleprogramma.pro представитель певицы поддержал экс-супруга Лолиты и пожелал ему скорейшего выздоровления. Однако что на самом деле случилось с Ивановым, Жорин так же, как и остальные, точно не знает.

В четверг 21 мая появились слухи, что бывший муж певицы попал в одну из московских больниц с многочисленными травмами, в том числе и головы. Вероятно, Иванову понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов.

Источник StarHit рассказал о двух версиях произошедшего: Дмитрий мог попасть в ДТП или был замешан в драке. Сам спортсмен ситуацию никак не комментирует, а его представитель сообщил журналистам, что Иванов в ближайшие недели на публике появляться не планирует из-за тренировок и работы.

В разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" Иванов намекнул, что подозревает причастность Жорина к происшествию. На эти мысли его натолкнули слова адвоката о том, что он планирует идти до конца.

Скандальный развод Лолиты и Дмитрия общественность обсуждает с осени прошлого года. Певица заявила, что бывший муж пытался ее отравить. Сам Иванов обвинил артистку в клевете и подал против нее новый иск.

Супруги официально развелись 30 апреля, хотя до этого бракоразводный процесс постоянно откладывался. По мнению Жорина, Иванов делал это для того, чтобы заработать на скандале.