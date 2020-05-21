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Лолита обвинила экс-супруга в пиаре на ее имени

Лолита обвинила экс-супруга в пиаре на ее имени
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В СМИ появилась информация о тяжелом состоянии спортсмена, который сейчас находится в больнице

Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов попал с больницу с тяжелыми травмами спустя три недели после официального развода с певицей. В сети заговорили о том, что спортсмена мог избить Сергей Жорин, который представлял интересы артистку в суде. Ситуацию прокомментировал звездный адвокат, а также сама Лолита.

По словам певицы, несколько дней назад ее знакомые рассказали о "почти фатальном исходе". Якобы Иванов попал в больницу после аварии на мотоцикле. Лолита предполагает, что новость о трагедии – спланированная пиар-акция, чтобы заработать на нее имени. Об этом она рассказала "Московскому комсомольцу".

Сергей Жорин заявил, что о госпитализации экс-супруга Лолиты узнал из СМИ и к этой истории он никакого отношения не имеет. Несмотря на то, что Жорин и Иванов открыто оскорбляли друг друга во время бракоразводного процесса, о мести, по словам адвоката, не может быть и речи.

В интервью Teleprogramma.pro представитель певицы поддержал экс-супруга Лолиты и пожелал ему скорейшего выздоровления. Однако что на самом деле случилось с Ивановым, Жорин так же, как и остальные, точно не знает.

В четверг 21 мая появились слухи, что бывший муж певицы попал в одну из московских больниц с многочисленными травмами, в том числе и головы. Вероятно, Иванову понадобится помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов.

Источник StarHit рассказал о двух версиях произошедшего: Дмитрий мог попасть в ДТП или был замешан в драке. Сам спортсмен ситуацию никак не комментирует, а его представитель сообщил журналистам, что Иванов в ближайшие недели на публике появляться не планирует из-за тренировок и работы.

В разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" Иванов намекнул, что подозревает причастность Жорина к происшествию. На эти мысли его натолкнули слова адвоката о том, что он планирует идти до конца.

Скандальный развод Лолиты и Дмитрия общественность обсуждает с осени прошлого года. Певица заявила, что бывший муж пытался ее отравить. Сам Иванов обвинил артистку в клевете и подал против нее новый иск.

Супруги официально развелись 30 апреля, хотя до этого бракоразводный процесс постоянно откладывался. По мнению Жорина, Иванов делал это для того, чтобы заработать на скандале.

Карина СИРАЗОВА

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