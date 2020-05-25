Певица показала, как трудится по ночам

Анна Седокова регулярно выкладывает в социальной сети фото в модных нарядах, часто путешествует за границу и катается на дорогих автомобилях. Сейчас артистка решила раскрыть секрет своего заработка, благодаря которому она и может позволить себе роскошную жизнь.

Певица в своем "Инстаграм" заявила, что рецепт успеха прост: надо очень много работать. Исполнительница продемонстрировала, как трудится по ночам.

"Сейчас 22:02, а я начинаю свою работу и могу работать до 4-х утра. И я знаю, что это будет круто. Работайте. Не ленитесь. И все будет", – посоветовала артистка подписчикам.

Анна Седокова не только регулярно дает концерты, но и успевает писать новые песни и сниматься в клипах. Также знаменитость активно ведет блог в "Инстаграм", где делает рекламные посты и занимается производством одежды – у певицы есть свой бренд. Недавно звезда запустила собственное шоу в интернете.

В личной жизни бывшей солистки группы "ВИА Гра" сейчас тоже все наладилось. Она встречается с баскетболистом Янисом Тимма, который, по информации "КП", зарабатывает около $1 млн в год.

Ранее Анна Седокова сняла домашнее видео в откровенной майке.