Певица сфотографировала себя в эффектном образе

Анна Седокова порадовала подписчиков снимком в обтягивающем комбинезоне. На фото артистка в костюме с леопардовым рисунком с ногами залезла на стул. Поклонники певицы сравнили ее с привлекательной кошкой.

Фотографию Седокова опубликовала в "Инстаграм", где попросила всех подписчиц чаще думать о себе и воплощать собственные желания. Звезда призналась, что часто не может решиться купить что-то себе, так как чувствует себя неловко.

Пользователи признались знаменитости, что сталкиваются с такой же проблемой, а затем начали хвалить внешность артистки.

"Ого очень сексуальная леопардица!", "Шикарная кошечка", "Потрясающе выглядите", "Ну ты и бомба", "Котейка", "Хороша", - хвалят артистку пользователи социальных сетей (орфография и пунктуация сохранены).

Во время самоизоляции Анна Седокова не пропадает из поля зрения своих подписчиков. Певица ежедневно снимает для них фото и делает видео, рассказывая о буднях. На карантине красавица проводит время с дочкой, сыном и возлюбленным Янисом Тимма.

Однако в последние дни спортсмен на видео знаменитости не появляется. Говорить о том, что в паре что-то не так, не приходится. Певица посвящает возлюбленному стихи, а он выкладывает снимки с артисткой в своем блоге.

После того, как стало известно о романе Яниса Тимма и Анны Седоковой, в интернете поползли слухи, что артистка может быть в положении. Сама звезда только подливала масла в огонь, заявляя, что сделала тест на беременность. Однако официального заявления так и не появилось, а фигура исполнительницы остается такой же.