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Дочь разводящегося Джигана устроила истерику

Дочь разводящегося Джигана устроила истерику
Джиган. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Девочка расплакалась перед матерью

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова разводятся. Однако пока пара предпочитает жить в одном доме и вместе воспитывать детей – трех дочек и сына. Самая младшая из девочек – 3-летняя Майя – устроила родителям истерику, которую ее мама засняла на камеру и выложила на всеобщее обозрение.

Как оказалось, девочка расстроилась из-за того, что любимый купальник стал ей мал. Рыдающая дочка Джигана заявила, что не хочет расти.

Оксана Самойлова над всем происходящим, похоже, только посмеялась и добавила, что такая ситуация вскоре ждет и взрослых.

"Чую, после 3 месяцев карантина у многих "закончится купальник", – написала звезда социальных сетей в "Инстаграм".

Подписчики в комментариях отметили, что полностью разделяют чувства маленькой Майи, так как за время самоизоляции успели поправиться.

"Все мы немного Майя", "Наверное, и у меня после карантина купальник закончится, и я буду так же реветь", "И не только купальник закончится, тут все вещи уже заканчиваются", – пожаловались подписчики Оксаны Самойловой (орфография и пунктуация сохранены).

Сейчас Джиган и его супруга переживают непростой период. Жена рэпера подала заявление на развод, заявив о предательстве возлюбленного. Сам музыкант сразу после рождения сына загремел в реабилитационную клинику. Сейчас супруги живут вместе. Это наводит СМИ на мысли о том, что в паре возможно воссоединение. Однако Оксана Самойлова, как пишет "Пятый канал" равнодушна к попыткам Джигана вернуть ее. 

Дарья ПЕТРОВА

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