Телеведущий купил роскошное украшение

В первый день лета в Москве снова начали работать многие магазины, в том числе и те, где продают ювелирные украшения. В одном из таких дорогих бутиков и был замечен Андрей Малахов. Как утверждают журналисты, телеведущий пришел к самому открытию отдела, чтобы приобрести одно из украшений в виде гвоздя.

Стоить подобное колье может до 7,5 млн рублей. Сколько именно потратил Малахов, не понятно, однако источники уверяют, что повод для таких трат был – у жены знаменитости 31 мая день рождения. Наталья Шкулева праздновала 40-летие в отеле, где супруги сняли номер с террасой.

Праздник состоялся, несмотря на пандемию коронавируса, а подарок любимой женщине ведущий шоу "Прямой эфир", похоже, купил только сейчас, дополняет телеграм-канал "Татлер-батлер".

Щедрость звезды телевидения оценили не все. После того как в интернете появилось фото Малахова из бутика, его обвинили в неразумных тратах. Тогда как многие артисты жалуются на нехватку денег, журналист может позволить себе дорогие брендовые украшения, пишет "Царьград".

Ранее "Утро.ру" писало о скандале, в который попали Андрей Малахов и Наталья Шкулева. Яна Рудковская публично заявила, что не будет общаться со звездной парой после статьи о болезни ее сына. Материал появился на сайте, который принадлежит семье Шкулевых.