Животное весь полет провело в капюшоне звезды "Мажора"

Павел Прилучный отправился в путешествие в необычной компании после недавнего расставания с женой. Актер полетел в другой город вместе с крысой, которую он пронес на борт самолета. Роликом звезда "Мажора" поделилась в соцсетях.

Прилучный записал видео, как он играет со своей дочерью Мией – девочка живет с Агатой Муцениеце после того, как артисты решили развестись. В кадре отец с ребенком держали на руках белую крысу, которой пытались придумать имя.

Позже актер опубликовал видео из самолета, на котором показал питомца прямо в капюшоне своей толстовки. "Как пронести контрабанду", – пошутил Прилучный в Инстаграм-историях.

Прилетев в Санкт-Петербург, артист поделился деталями путешествия. По его словам, Мистер Крыс – так он назвал животное – перенес полет отлично, всю дорогу просидев в капюшоне знаменитости.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании в начале этого года. В мае актеры из "Закрытой школы" решили развестись официально.

Сначала пара собиралась разойтись мирно, однако затем вспыли подробности семейной жизни супругов. Муцениеце обвинила Прилучного в неадекватном поведении – якобы актер поднимал на нее руку.

Истинные причины развода долго скрывались от общественности, но недавно жена Прилучного все же открыла правду о расставании.