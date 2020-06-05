Экс-возлюбленная артиста хочет получить более 25 миллионов рублей

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выставила на продажу его квартиру. Жилье, как выяснили репортеры, принадлежало музыканту давно, однако после развода он, похоже, оставил его Марине Банковой.

Теперь экс-супруга солиста "Иванушек" хочет продать большую квартиру в центре столицы за 26 млн рублей. Как предполагают СМИ, Банкова могла пойти на такой шаг из-за кризиса, или модели просто больше не нужна недвижимость в Москве. Теперь она живет с новым супругом в Санкт-Петербурге.

Просторная квартира рядом с метро должна была достаться детям пары – Марина Банкова родила Андрею Григорьеву-Апполонову двух сыновей. Однако сейчас у блондинки появились другие планы на жилье.

Сейчас бывшая жена солиста группы "Иванушки" замужем за известным баскетболистом, которому родила ребенка.

Интересно, что предыдущая возлюбленная певца также ушла от него к звезде баскетбола Андрею Кириленко.

Сама Марина Банкова говорила, что сохранила хорошие отношения с экс-супругом. А вот его друзья, как пишет сайт "Комсомольская правда", говорят о том, что Григорьев-Апполонов тяжело переживает разрыв с женой.