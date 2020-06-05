Мать бесследно пропавшего россиянина рыдала на съемках

Андрей Малахов взялся за расследование таинственной истории, произошедшей в Кировской области. Там 20-летний Матвей Бабуня пошел в друзьями в лес на шашлыки и исчез. Инцидент произошел еще 31 марта, а сейчас отчаявшиеся родственники обратились к журналистам.

Прямо во время съемок шоу "Прямой эфир" выяснились жуткие подробности – в лесу найдено тело, которое может принадлежать пропавшему молодому человеку.

Поиски, которые длились до съемок почти два месяца, ни к чему не привели – никаких зацепок и следов не было.

Зрители в социальных сетях стараются поддерживать семью и вспоминают о еще одном похожем случае, когда в лесу после встречи с друзьями пропал Влад Бахов.

"Очень жалко парнишку. Приношу свои соболезнования!", "Что-то ужасное творится с нашим народом", "Шок", "Малахов, доведи хоть одно расследование до конца", – написали пользователи на "Ютуб".

Ранее "Утро.ру" писало о безумно дорогом подарке Малахова для жены.