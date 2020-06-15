У балерины на лице видны признаки алкоголизма, считает Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова публично рассказала, что балерине Анастасии Волочковой требуется срочная помощь. Иначе танцовщица может "превратиться" в Михаила Ефремова.

В очередном выпуске программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ Дана сообщила, что Анастасию нужно срочно спасать. Видимо, она имела в виду тот факт, что недавно актер в нетрезвом состоянии попал в ДТП. В той аварии погиб водитель грузовика, в которого въехал автомобиль артиста.

"Все три признака, которые на лице видны у женщины-алкоголички, они все три у нее есть", – аргументировала свою позицию Борисова.

Также телезвезда добавила, что балерина потеряла свое достоинство, невинность и честь. По мнению Даны, виной тому снимки интимного места известной танцовщицы. Якобы его "не сфотографировал только ленивый". Борисова заметила, что подобных откровенных кадров Волочковой в Сети очень много.

Известная телеведущая и до этого припечатывала "королеву шпагата" обидными словами. Они сильно повздорили на одной из телепрограмм.



Напомним, ранее в СМИ обсуждали историю самой Даны Борисовой. После лечения в клинике в Таиланде ведущая сообщила, что чувствует себя гораздо лучше и увереннее.