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Телеведущая Дана Борисова публично рассказала, что балерине Анастасии Волочковой требуется срочная помощь. Иначе танцовщица может "превратиться" в Михаила Ефремова.
В очередном выпуске программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ Дана сообщила, что Анастасию нужно срочно спасать. Видимо, она имела в виду тот факт, что недавно актер в нетрезвом состоянии попал в ДТП. В той аварии погиб водитель грузовика, в которого въехал автомобиль артиста.
"Все три признака, которые на лице видны у женщины-алкоголички, они все три у нее есть", – аргументировала свою позицию Борисова.
Также телезвезда добавила, что балерина потеряла свое достоинство, невинность и честь. По мнению Даны, виной тому снимки интимного места известной танцовщицы. Якобы его "не сфотографировал только ленивый". Борисова заметила, что подобных откровенных кадров Волочковой в Сети очень много.
Известная телеведущая и до этого припечатывала "королеву шпагата" обидными словами. Они сильно повздорили на одной из телепрограмм.
Напомним, ранее в СМИ обсуждали историю самой Даны Борисовой. После лечения в клинике в Таиланде ведущая сообщила, что чувствует себя гораздо лучше и увереннее.
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