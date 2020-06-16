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В личном блоге Нюши появилось откровенное фото, на котором мокрая от воды артистка позирует в душе, повернувшись к оператору спиной. Для съемки звезда выбрала нескромный купальник, который не закрывает ее бедра и ягодицы.
Певица разместила фото в социальной сети, где за несколько часов снимок оценили более 80 тысяч пользователей. Некоторые из них оставили восторженные комментарии в адрес фигуры знаменитости.
"Женщина, вы пушка", "Фигура огонь", "Очень красиво", "Невероятно красивая", "Превосходная", "Богиня", "Просто нет слов", "Вот это жара", – высказались поклонники.
Супруг Нюши, похоже, совсем не против ее откровенных снимков. Чиновник Игорь Сивов, за которого артистка вышла замуж в 2017 г., и сам выкладывает на всеобщее обозрение пикантные снимки возлюбленной.
Когда некоторые пользователи возмутились из-за этого, мужчина написал, что критики ему и его привлекательной жене просто завидуют.
Ранее "Утро.ру" опубликовало снимок певицы Нюши в трусах на завязках.
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