Мокрая Нюша снялась в нескромном купальнике

Мокрая Нюша снялась в нескромном купальнике
Певица Нюша. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица похвасталась идеальной фигурой перед камерой

В личном блоге Нюши появилось откровенное фото, на котором мокрая от воды артистка позирует в душе, повернувшись к оператору спиной. Для съемки звезда выбрала нескромный купальник, который не закрывает ее бедра и ягодицы.

Певица разместила фото в социальной сети, где за несколько часов снимок оценили более 80 тысяч пользователей. Некоторые из них оставили восторженные комментарии в адрес фигуры знаменитости.

"Женщина, вы пушка", "Фигура огонь", "Очень красиво", "Невероятно красивая", "Превосходная", "Богиня", "Просто нет слов", "Вот это жара", – высказались поклонники.

Супруг Нюши, похоже, совсем не против ее откровенных снимков. Чиновник Игорь Сивов, за которого артистка вышла замуж в 2017 г., и сам выкладывает на всеобщее обозрение пикантные снимки возлюбленной.

Когда некоторые пользователи возмутились из-за этого, мужчина написал, что критики ему и его привлекательной жене просто завидуют.

Ранее "Утро.ру" опубликовало снимок певицы Нюши в трусах на завязках. 

Дарья ПЕТРОВА

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