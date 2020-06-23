"Я была на грани": Вовк пережила клиническую смерть из-за беременности

"Я была на грани": Вовк пережила клиническую смерть из-за беременности
Ангелина Вовк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Легендарная ведущая объяснила, почему у нее нет детей

Ангелина Вовк призналась, что была беременна, однако стать мамой ей так и не удалось. Более того, артистка пережила клиническую смерть. Как рассказала звезда, на съемках программы "Голубой огонек" ей стало плохо. Скорая помощь увезла ее в больницу, где и рассказали, что происходит у нее в организме.

Беременность Вовк оказалась внематочной, спасти знаменитость удалось только благодаря операции, а впереди у нее был долгий период лечения. Ангелина Михайлова откровенно рассказала, что однажды почувствовала, как боль ушла, а перед ней появился белый свет, который затем исчез – врачи вернули артистку с того света.  

 "Я была каждый день на грани жизни и смерти, Это была внематочная беременность",

– призналась телезвезда.

Вовк вспоминает, что лежала вся обмотанная трубками и сильно похудела. Все процедуры, казалось, делали только хуже. Однако после того, как знаменитость перевезли в другую больницу, ее состояние улучшилось. Впереди Ангелину Вовк ждал страшный вердикт врачей: стать мамой она больше не сможет.

Телеведущая призналась, что смогла справиться с этим известием, а после выписки сразу же приступила к работе и отправилась в путешествие в Японию, где забралась на гору Фудзияма, рассказала Вовк в передаче "Судьба человека".

Ранее Ангелина Вовк разочаровалась в женихе, который моложе ее на 25 лет, и передумала выходить за него замуж. А до этого она гневно высказалась в адрес Софии Ротару.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в Тимофеев день

На Руси считали, что в этот день вода становится чудотворной

Смешные анекдоты на 23 июня

Подборка шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей