Легендарная ведущая объяснила, почему у нее нет детей

Ангелина Вовк призналась, что была беременна, однако стать мамой ей так и не удалось. Более того, артистка пережила клиническую смерть. Как рассказала звезда, на съемках программы "Голубой огонек" ей стало плохо. Скорая помощь увезла ее в больницу, где и рассказали, что происходит у нее в организме.

Беременность Вовк оказалась внематочной, спасти знаменитость удалось только благодаря операции, а впереди у нее был долгий период лечения. Ангелина Михайлова откровенно рассказала, что однажды почувствовала, как боль ушла, а перед ней появился белый свет, который затем исчез – врачи вернули артистку с того света.

"Я была каждый день на грани жизни и смерти, Это была внематочная беременность",

– призналась телезвезда.

Вовк вспоминает, что лежала вся обмотанная трубками и сильно похудела. Все процедуры, казалось, делали только хуже. Однако после того, как знаменитость перевезли в другую больницу, ее состояние улучшилось. Впереди Ангелину Вовк ждал страшный вердикт врачей: стать мамой она больше не сможет.

Телеведущая призналась, что смогла справиться с этим известием, а после выписки сразу же приступила к работе и отправилась в путешествие в Японию, где забралась на гору Фудзияма, рассказала Вовк в передаче "Судьба человека".

Ранее Ангелина Вовк разочаровалась в женихе, который моложе ее на 25 лет, и передумала выходить за него замуж. А до этого она гневно высказалась в адрес Софии Ротару.