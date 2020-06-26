"Помолодела мгновенно": изменившаяся Королева удивила поклонников

"Помолодела мгновенно": изменившаяся Королева удивила поклонников
Наташа Королева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Супругу Тарзана забросали комплиментами

Наташа Королева предстала перед поклонниками в новом образе. Артистка решила изменить прическу и с помощью парикмахера сделала себе челку. Фото изменившаяся знаменитость опубликовала в социальной сети, где началось бурное обсуждение внешности певицы.

Большинство пользователей уверены, что смена имиджа пошла на пользу Королевой – она стала выглядеть моложе и привлекательнее. Критики же считают, что красота артистки – заслуга фотошопа.

Завистники решили, что кожа знаменитости выглядит неестественно гладкой, а губы слишком большими. Сама Королева на едкие замечания комментаторов не ответила, тем более что большинство подписчиков ее поддерживают.

"Супер!! Сразу помолодела!", "Особенно нижняя губа , весь образ портит.", "Помолодела мгновенно", "Когда уфотошопился вусмерть", "На себя не похожа, красиво", "До этого была красотка, а сейчас в 100 раз лучше!", "Очень красиво!!!!! Ягодка!", "Что с губами?" – написали подписчики под фото (орфография и пунктуация сохранены).

В последнее время перемены происходят не только во внешности артистки. Из-за пандемии коронавируса Наташа Королева и Сергей Глушко потеряли свой бизнес – спортзал и салоны красоты.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что мужа Королевой в женском наряде пристыдили после скандала.

Дарья ПЕТРОВА

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