У ведущей появилась информация о стратегии, которую выбрал адвокат актера

Светская львица и ведущая Ксения Собчак высказала свое мнение о линии защиты, которую собирается выстроить юрист Михаила Ефремова в суде.

В своем Телеграм-канале Собчак сообщила, что защита будет основываться на том, что ни одна камера не сняла Ефремова за рулем "Джипа" в тот роковой момент. При этом ведущая сослалась на свои информированные источники.

По ее словам, адвокат намерен настаивать, что камеры видеонаблюдения зафиксировали Ефремова за рулем автомобиля только до ДТП на Садовом кольце и после. Поэтому стороне обвинения придется доказывать, кто же все-таки, если не артист, управлял внедорожником в тот злополучный момент.

Ксения Собчак поделилась, что по поводу защитника Ефрмемова у нее давно возникало множество вопросов.

Напомним, что 8 июня артист устроил ДТП в центре столицы. В результате аварии погиб работник одной из курьерских служб. А Ефремов в свою очередь был пьян так сильно, что не смог внятно ответить ни на один вопрос правоохранителей и журналистов. Позже актер признал свою вину в смертельном ДТП, суд отправил его под домашний арест на два месяца. Но на днях в этом деле случился неожиданный поворот – адвокат артиста начал настаивать, что его подзащитный не совершал преступления.