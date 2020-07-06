Актриса снялась в странном ролике на отдыхе

Эвелина Бледанс улетела на отпуск в Сочи. Звезда предпочитает не только валятся на пляже, но и ездить на природу. Например, артистка сняла на видео, как она в бикини залезает в реку.

Все внимание пользователей от стройной фигуры знаменитости отвлек мужчина, который находился рядом. Он начал купаться рядом со звездой без одежды.

Подписчики в "Инстаграм" посмеялись над комичной ситуацией и предположили, что плавки унесло сильным течением. Другие оказались шокированы тем, что голый мужчина залез в реку рядом с другими отдыхающими.

"Медведь не напал, но горной рекой унесло",

– написала Бледанс в социальной сети.

"Амазонка", "Эта женщина не стареет", "Интересно, я одна просматривала по несколько раз вторую фотку с голым мужиком", "Этот голый дед на заднем плане сделал мой день", "Трусы унесло", "Голый мужик испортил кадр", – высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Некоторые пользователи, как пишет "Пятый канал", назвали появившегося в кадре мужчину йети и предсказали видео Бледанс бешеный успех.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что в декольте Эвелина Бледанс нырнул Андрей Малахов.