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Эвелина Бледанс улетела на отпуск в Сочи. Звезда предпочитает не только валятся на пляже, но и ездить на природу. Например, артистка сняла на видео, как она в бикини залезает в реку.
Все внимание пользователей от стройной фигуры знаменитости отвлек мужчина, который находился рядом. Он начал купаться рядом со звездой без одежды.
Подписчики в "Инстаграм" посмеялись над комичной ситуацией и предположили, что плавки унесло сильным течением. Другие оказались шокированы тем, что голый мужчина залез в реку рядом с другими отдыхающими.
"Медведь не напал, но горной рекой унесло",
– написала Бледанс в социальной сети.
"Амазонка", "Эта женщина не стареет", "Интересно, я одна просматривала по несколько раз вторую фотку с голым мужиком", "Этот голый дед на заднем плане сделал мой день", "Трусы унесло", "Голый мужик испортил кадр", – высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).
Некоторые пользователи, как пишет "Пятый канал", назвали появившегося в кадре мужчину йети и предсказали видео Бледанс бешеный успех.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что в декольте Эвелина Бледанс нырнул Андрей Малахов.
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