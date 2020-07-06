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Василий Уткин прокомментировал свой конфликт с Владимиром Соловьевым, начавшийся этой весной. Комментатор заявил, что он не был инициатором спора, а просто защищался, отвечая оппоненту, так как другого выхода не было.
Спортивный журналист уверяет, что хотел закончить с взаимными упреками, однако Владимир Соловьев продолжил нападки. Уткин добавил, что просто высказывал свою позицию, а в ответ получил оскорбления от коллеги по цеху. Однако дальнейший спор с телеведущим он считает бессмысленным.
"С этим человеком невозможно спорить по сути. У него нет взглядов и ценностей. Я лишь отвечал на агрессию",
– рассказал он в шоу "Осторожно, Собчак".
Напомним, конфликт знаменитостей начался еще весной, после высказываний Василия Уткина о правилах, введенных в период пандемии коронавируса. На его слова резко отреагировал Владимир Соловьев.
Так у журналистов началась перепалка в социальных сетях, после которой спортивный комментатор вызвал коллегу на рэп-баттл, который не состоялся.
Взаимные оскорбления продолжились: Уткин критиковал взгляды Соловьева, а тот жестко прошелся по внешности спортивного эксперта. В итоге конфликт закончился угрозами в адрес Василия Уткина.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что Владимир Соловьев защищает Никиту Михалкова после скандала.
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