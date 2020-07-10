Артист показал, как проводит время в отпуске

Сергей Лазарев сейчас отдыхает в Сочи. На юг России певец отправился с компанией друзей, а на видео рядом с ним часто мелькает привлекательная молодая девушка. Сначала они вместе отдыхали на пляже, а затем под руку прогуливались вечером.

Артист умалчивает об отношениях с девушкой, более того, все слухи об их романе он высмеивает и критикует появляющиеся в Сети сообщения.

"Мы продолжаем наслаждаться нашим отдыхом", – говорит певец в ролике. А после его спутница добавляет: "В таинственном месте".

Стоит отметить, что девушка, отдыхающая вместе с Лазаревым, чем-то похожа на его бывшую избранницу Леру Кудрявцеву.

Личная жизнь Сергея Лазарева, который один воспитывает двоих детей, уже долгое время остается в секрете. Однако поклонники певца продолжают верить, что у него могут быть отношения с Ани Лорак. Артисты часто бывают вместе и тепло отзываются друг о друге, а любое их совместное фото вызывает бурную реакцию подписчиков.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Сергей Лазарев на отдыхе попробовал необычную процедуру. После бани певец залез в чан с водой, который подвесили над огнем.