Наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" активно тренируется

Анна Заворотнюк показала пользователям, как выглядит ее фигура. Дочь артистки позировала в домашнем спортивном зале в топе и велосипедках, на фото можно рассмотреть рельефы тела девушка. По ее словам, она регулярно занимается уже полгода и видит первый результат тренировок.

Наследница Анастасии Заворотнюк признается, что не доверяет тем, кто говорит, будто хорошую фигуру можно сделать всего за месяц. За шесть месяцев занятий спортом Анна видит "намеки на мышцы" и продолжает стремиться к более рельефному телу.

Дочь Заворотнюк добавила в социальной сети, что иногда ей тяжело заставлять себя заниматься спортом, и она делает перерыв, а затем снова возвращается к интенсивным тренировкам. Сейчас девушка уже чувствует потребность в движении и стремится к своему идеалу.

"Так хочется выйти из зала и увидеть наконец рельеф. Начала регулярные тренировки около полугода назад и только сейчас начала видеть небольшие намеки на мышцы",

– написала Анна Заворотнюк в "Инстаграм".

"Вы супер. Счастья, здоровья Вам и Вашей семье. Пусть у Вас все будет хорошо", "Стройняшечка наша", "Так и есть, все верно пишете. Чудес не бывает", "Фигура – просто мечта", "Ты красотка", "Идеальная", - прокомментировали подписчики дочери знаменитости.

Занимается девушка в роскошном доме Анастасии Заворотнюк, где есть бассейн и собственный спортзал.