Ангелине Вовк понадобилась помощь врачей

Ангелине Вовк понадобилась помощь врачей
Ангелина Вовк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телезвезда решилась на преображение

Ангелина Вовк и в свои 77 лет продолжает следить за своим телом. На этот раз известная диктор захотела избавиться от жира на животе, однако делать операцию побоялась. На помощь пришли врачи-косметологи, которые провели липосакцию без скальпеля.

Даже наркоз телеведущей не понадобился. С помощью специального вакуумного аппарата ей точечно заморозили жиры. Плюс ко всему, звезда экрана занимается спортом и сидит на диете.

"Я сбросила лишние килограммы. Но все-таки есть места, которые хотелось бы чуть-чуть уменьшить. Я говорю про переднюю часть живота",

цитирует знаменитость "КП".

Возможно, улучшает свое тело Ангелина Вовк не просто так – ее личная жизнь бьет ключом. Еще в декабре 2019 года появились новости о молодом ухажере телезвезды. Музыкант Михаил Куницын, который значительно моложе женщины, даже предложил ей руку и сердце.

Однако замуж в третий раз Ангелина Вовк так и не вышла. Позже появилась информацию, что новость о свадьбе была шуткой ради пиара.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что Ангелина Вовк пережила клиническую смерть, когда потеряла ребенка.

Дарья ПЕТРОВА

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