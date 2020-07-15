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Ангелина Вовк и в свои 77 лет продолжает следить за своим телом. На этот раз известная диктор захотела избавиться от жира на животе, однако делать операцию побоялась. На помощь пришли врачи-косметологи, которые провели липосакцию без скальпеля.
Даже наркоз телеведущей не понадобился. С помощью специального вакуумного аппарата ей точечно заморозили жиры. Плюс ко всему, звезда экрана занимается спортом и сидит на диете.
"Я сбросила лишние килограммы. Но все-таки есть места, которые хотелось бы чуть-чуть уменьшить. Я говорю про переднюю часть живота",
– цитирует знаменитость "КП".
Возможно, улучшает свое тело Ангелина Вовк не просто так – ее личная жизнь бьет ключом. Еще в декабре 2019 года появились новости о молодом ухажере телезвезды. Музыкант Михаил Куницын, который значительно моложе женщины, даже предложил ей руку и сердце.
Однако замуж в третий раз Ангелина Вовк так и не вышла. Позже появилась информацию, что новость о свадьбе была шуткой ради пиара.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что Ангелина Вовк пережила клиническую смерть, когда потеряла ребенка.
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