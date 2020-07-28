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Гарик Харламов не перестает развлекать подписчиков забавными видео. На этот раз вместо привычной нарезки смешных моментов из шоу Ларисы Гузеевой "Давай поженимся" юморист смонтировал ролик с другим популярным ведущим. Внимание резидента Comedy Club привлек Борис Корчевников.
Бывший муж Кристины Асмус опубликовал видео из небольших отрывком программы "Судьба человека", когда ведущий только заходит в студию. "Ты бездарная и страшная", "Если все безнадежно, мы просто сядем в машину, разгонимся и врежемся в стену" – эти и многие другие фразы говорит Корчевников.
Юморист таким образом в шутку предложил подписчикам узнать свою судьбу:
"Гадание на Корчевникове".
Шутка Харламова пришлась "Инстаграм"-пользователям по душе: "Такое ощущение будто на деда своего смотрю", "Мои мысли с похмелья", "Это очень смешно" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).
Однако некоторые не смогли не вспомнить скандальную ведущую, которую прежде часто доставал юморист: "А где же Гузеева", "Ну хоть Гузеева отдохнет от Вас".
В шоу "Судьба человека" звезды откровенно делятся с Корчевниковым трогательными и трагическими моментами, которые им довелось пережить. Иногда о своей личной жизни высказывается и сам ведущий, впрочем, недавно выяснилось, что очень многое он скрывает. Оказывается, артист тайно женился, а недавно он опубликовал фото с новорожденным ребенком.
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