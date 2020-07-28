Новым объектом для шуток стал ведущий шоу "Судьба человека"

Гарик Харламов не перестает развлекать подписчиков забавными видео. На этот раз вместо привычной нарезки смешных моментов из шоу Ларисы Гузеевой "Давай поженимся" юморист смонтировал ролик с другим популярным ведущим. Внимание резидента Comedy Club привлек Борис Корчевников.

Бывший муж Кристины Асмус опубликовал видео из небольших отрывком программы "Судьба человека", когда ведущий только заходит в студию. "Ты бездарная и страшная", "Если все безнадежно, мы просто сядем в машину, разгонимся и врежемся в стену" – эти и многие другие фразы говорит Корчевников.

Юморист таким образом в шутку предложил подписчикам узнать свою судьбу:

"Гадание на Корчевникове".

Шутка Харламова пришлась "Инстаграм"-пользователям по душе: "Такое ощущение будто на деда своего смотрю", "Мои мысли с похмелья", "Это очень смешно" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Однако некоторые не смогли не вспомнить скандальную ведущую, которую прежде часто доставал юморист: "А где же Гузеева", "Ну хоть Гузеева отдохнет от Вас".

В шоу "Судьба человека" звезды откровенно делятся с Корчевниковым трогательными и трагическими моментами, которые им довелось пережить. Иногда о своей личной жизни высказывается и сам ведущий, впрочем, недавно выяснилось, что очень многое он скрывает. Оказывается, артист тайно женился, а недавно он опубликовал фото с новорожденным ребенком.