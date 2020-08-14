Два года со смерти: кончина Успенского обернулась скандалом

Фото Александра Яковлева /ИТАР-ТАСС/. Фото ИТАР-ТАСС Фото: Lehtikuva/TASS
Фото: Lehtikuva/TASS Фото Семена Майстермана /ИТАР-ТАСС/. Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Великого творца сказок обвиняли в пособничестве секте и тирании

Ровно два года назад ушел из жизни известный детский писатель Эдуард Успенский. Выдающийся деятель подарил российским школьникам Чебурашку и кота Матроскина. Однако после смерти прозаика вокруг его персоны разгорелся настоящий скандал.

Дочь писателя Татьяна Успенская обвинила отца в домашнем насилии. По словам наследницы знаменитости, он был настоящим тираном. Кроме того, в одном из интервью женщина признавалась, что по воле отца даже была заключена в секту.

В нашумевшую общину Виктора Столбуна девочку отправили в 11 лет. Татьяна уверяет, что родитель обманом заманил ребенка в коммуну. Там звездная наследница провела не один год. Татьяна рассказала, что в секте ее избивали и унижали.

В итоге ребенок нашла в себе силы и сумела сбежать из страшного места. По ее словам, отец знал, что творится в общине, однако закрывал глаза на непотребства и до конца жизни поддерживал дружеские отношения с сектантами, писала "Комсомольская правда".

Напомним, Эдуард Успенский скончался 14 августа 2018 года из-за продолжительной болезни. Он оставил огромный след в российской литературе. Каждый ребенок знает добродушного Крокодила Гену, забавного Чебурашку. Семейные вечера многих прошли вместе с мультфильмом "Простоквашино", который был снят по рассказам великого писателя.

Дочь до сих пор не может простить своего отца за испорченное детство. В интервью она подробно рассказала о том, как отец избивал ее и выгонял на мороз.

Фоторепортаж
Успенский не хотел умирать
Фото: Кадр из мультфильма &#34;Пластилиновая ворона&#34; Фото : обложка книги &#34;Крокодил Гена и его друзья&#34; Эдуард Успенский в своей библиотеке. Фото: Александр Яковлеа / ИТАР-ТАСС
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press +1
Ольга ФЕДОРОВА

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