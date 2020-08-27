"Вылитый Прилучный": Муцениеце показала дорогого ей человека

"Вылитый Прилучный": Муцениеце показала дорогого ей человека
Агата Муцениеце. Кадр из "Месть как лекарство" (2017)
Отец актрисы оказался невероятно похож на ее бывшего мужа

Агата Муцениеце поделилась очень личным и трогательным постом в "Инстаграм". Звезда "Закрытой школы" опубликовала фотографию с близким для нее человеком и публично призналась ему в любви. Подписчики актрисы заметили неожиданную деталь: мужчина оказался очень похож на ее экс-супруга Павла Прилучного.

Публикацию латвийская артистка посвятила своему отцу – 27 августа день рождения родителя Муцениеце. Он скончался, когда Агата была еще ребенком, и, как признается звезда, ей очень не хватает папы. Актриса поделилась, что обращается к нему в соцсетях в надежде, что отец ее услышит, а в этом году ей было особенно тяжело без его поддержки.

"Всегда чувствую что ты рядышком.. всегда и навсегда.. помню и люблю!"

– написала Муцениеце и показала архивный снимок, где она запечатлена с отцом и сестрой. В комментариях стали поддерживать Агату, но почти все внимание поклонников приковала внешность родственника актрисы. Под постом отметили сильное сходство отца и бывшего мужа:

"Вылитый Прилучный", "Как же Ваш отец похож на Павла", "Я подумала это Паша, а Агата от лица Мии пишет", "Показалось что Прилучный", "Теперь я понимаю почему Агата полюбила Павла".

Напомним, что Муцениеце и Прилучный объявили о разрыве в феврале этого года, а спустя несколько месяцев развелись. Актриса тяжело переживает расставание, а вот бывший супруг, по слухам, закрутил роман с Мирославой Карпович. Причем некоторые утверждают, что звезды начали встречаться еще до расставания "Мажора" с женой.

Карина СИРАЗОВА

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