Хорваты боятся игры со сборной РФ

Футболисты рассчитывают прорвать оборону россиян многочисленными атаками

Трудной игры ожидает голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич от встречи с российской командой в четверьфинале чемпионата мира по футболу.

"У России хорошая команда, – признал Субашич. – Конечно, они будут давить нас, прежде всего, полными трибунами. Нам будет непросто. Это команда показывает хороший футбол, там много хороших игроков. Конечно, матч для нас не будет легким", – приводит его слова Sport24.ru.

По мнению хорватского вратаря, команда РФ повторит тактику игры с испанцами. "Мне кажется, что Россия сыграет в оборонительный футбол. Но наша атака хороша. Повторю, я ожидаю тяжелую игру, но надеюсь, что нам удастся победить", – высказался он.

Субашич не стал выделять каких-то отдельных игроков российской сборной. Он подчеркнул, что футбол – это командная игра, а россияне сейчас демонстрируют сплоченность на поле. "Я бы не хотел говорить об индивидуальностях. Россия хорошо играет в обороне, опасно контратакует. Эта команда сильна своей командной игрой, а не индивидуальностями", – считает Субашич.

Ранее эксперты подсчитали, что по проценту ударов, которые завершились засчитанными голами, на момент 1/8 финала лидирует Россия, пишет "Газета.ру". У нее 35% реализованных ударов по воротам. Второе место по этому показателю у колумбийцев – 22%. Футболисты Бельгии попадали в 21 случае из 100.

Сборная России и Хорватии встретятся в ¼ финала в субботу, 7 июля, в Сочи.