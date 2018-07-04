Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Хорваты боятся игры со сборной РФ

Даниел Субашич. Фото: GLOBAL LOOK press/fot. Tomasz Jastrzebowski
продолжениеМожно и потерпеть: Роналду жил в ужасном номере во время ЧМ
Футболисты рассчитывают прорвать оборону россиян многочисленными атаками

Трудной игры ожидает голкипер сборной Хорватии Даниэль Субашич от встречи с российской командой в четверьфинале чемпионата мира по футболу.

"У России хорошая команда, – признал Субашич. – Конечно, они будут давить нас, прежде всего, полными трибунами. Нам будет непросто. Это команда показывает хороший футбол, там много хороших игроков. Конечно, матч для нас не будет легким", – приводит его слова Sport24.ru.

По теме

По мнению хорватского вратаря, команда РФ повторит тактику игры с испанцами. "Мне кажется, что Россия сыграет в оборонительный футбол. Но наша атака хороша. Повторю, я ожидаю тяжелую игру, но надеюсь, что нам удастся победить", – высказался он.

Субашич не стал выделять каких-то отдельных игроков российской сборной. Он подчеркнул, что футбол – это командная игра, а россияне сейчас демонстрируют сплоченность на поле. "Я бы не хотел говорить об индивидуальностях. Россия хорошо играет в обороне, опасно контратакует. Эта команда сильна своей командной игрой, а не индивидуальностями", – считает Субашич.

Ранее эксперты подсчитали, что по проценту ударов, которые завершились засчитанными голами, на момент 1/8 финала лидирует Россия, пишет "Газета.ру". У нее 35% реализованных ударов по воротам. Второе место по этому показателю у колумбийцев – 22%. Футболисты Бельгии попадали в 21 случае из 100.

Сборная России и Хорватии встретятся в ¼ финала в субботу, 7 июля, в Сочи.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Россия обокрала украинцев

По мнению народного избранника, россияне присвоили себе название чужой страны

Польша раскрыла опасность "Северного потока-2"

Варшава задумала оставить Москву без рычагов влияния

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей