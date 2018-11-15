WADA затравили за Россию

Лояльная позиция агентства по отношению к РУСАДА вызвала негодование в других околоспортивных структурах

Критика в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже порядком надоела его руководителям. В частности, когда дело касается России, некоторые спортивные функционеры не хотят прислушиваться к фактам и требуют исключительно жестких мер. Это вызывает серьезные опасения в WADA, заявил гендиректор агентства Оливье Ниггли.

"Президент WADA Крэйг Риди расстроен тем, что в течение последних недель против организации проводится антикампания, – сообщил он в четверг, 15 ноября, на проходящем в Баку заседании исполкома WADA. – Было отмечено, что со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и других структур наблюдались вмешательства по российскому вопросу", – цитирует Ниггли "Интерфакс".

Другой участник заседания исполкома привел в качестве примера "несправедливую позицию" канадской лыжницы Бекки Скотт. Недовольная восстановлением в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), она подала в отставку с должности члена комитета по соответствию WADA, а позже заявила, что была вынуждена так поступить из-за травли со стороны пророссийски настроенных членов агентства.

Накануне в WADA дали понять, что могут отозвать разрешение на деятельность РУСАДА, если до конца года не получат полный доступ к архивам и оборудованию московской антидопинговой лаборатории. Если это произойдет, на территории РФ вообще запретят проводить тестирование спортсменов, и они лишатся возможности участвовать в международных соревнованиях.

