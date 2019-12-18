После скандала с Россией на допинге попался украинский чемпион

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Допинговый скандал набирает обороты. После россиян не повезло и украинскому олимпийскому чемпиону Алексею Торохтию – ему запретили участвовать в соревнованиях с 18 декабря 2018-го до 17 декабря 2020 года.
Тяжелоатлета дисквалифицировали после перепроверки допинг-проб Игр-2012, на которых он завоевал золото в весовой категории до 105 кг, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) . В образцах спортсмена обнаружен дегидрохлорметилтестостерон.
За применение такого же запрещенного вещества были отстранены олимпийский чемпион 2016 г. из Узбекистана Руслан Нурудинов, чемпионы Европы Николай Новиков из Белоруссии, Валентин Христов из Азербайджана и Мелине Далузян из Армении.
Ранее штангист из Незалежной завоевал бронзовую медаль на ЧМ-2011 года. В 2009-м он стал обладателем серебра, а в 2010 г. получил бронзу на чемпионатах Европы.
Ранее сообщалось, что россиян могут убрать из мирового спорта руками украинца.
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