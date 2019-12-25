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Украинцы обвинили российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в призыве к провокациям. Поводом стали высказывания известного спортсмена по поводу недопуска команды РФ к Олимпиаде.
Чемпион UFC ранее заявил, что если кто-то хочет поехать на Игры, то пусть завоюет "золото" и поднимет на пьедестале флаг.
"Тебя просто оштрафуют, но зато ты будешь олимпийским чемпионом из России", – цитирует агентство allboxing спортсмена.
После этого украинское издание Obozrevatel сразу же опубликовало материал под заголовком, в котором говорится, что Хабиб призывает к провокациям.
Сам спортсмен считает решение WADA упущением российских спортивных чиновников. По его словам, вмешательство на политическом уровне не должно мешать спортивной жизни атлетов, которые с четырех лет идут к одной цели – выиграть Олимпиаду.
Ранее "Утро" писало об отказе боксеров российской сборной участвовать в Играх без флага нашей страны.
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