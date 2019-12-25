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Украинцы обвиняют россиян в провокациях перед Олимпиадой

Украинцы обвиняют россиян в провокациях перед Олимпиадой
Фото: www.globallookpress.com
Предложение бойца Хабиба развернуть флаг РФ на пьедестале разозлило Киев

Украинцы обвинили российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в призыве к провокациям. Поводом стали высказывания известного спортсмена по поводу недопуска команды РФ к Олимпиаде.  

Чемпион UFC ранее заявил, что если кто-то хочет поехать на Игры, то пусть завоюет "золото" и поднимет на пьедестале флаг.

"Тебя просто оштрафуют, но зато ты будешь олимпийским чемпионом из России", – цитирует агентство allboxing спортсмена.

После этого украинское издание Obozrevatel сразу же опубликовало материал под заголовком, в котором говорится, что Хабиб призывает к провокациям.

Сам спортсмен считает решение WADA упущением российских спортивных чиновников. По его словам, вмешательство на политическом уровне не должно мешать спортивной жизни атлетов, которые с четырех лет идут к одной цели – выиграть Олимпиаду.

Ранее "Утро" писало об отказе боксеров российской сборной участвовать в Играх без флага нашей страны.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Эк нацистов раскорячило)) Одного уже заставили в Польше бандеровский флаг сожрать, вот их до сих пор пучит.
Гость
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О-о, как <цензура>-то поперло из хохлосрани.
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