Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиян унижают на чемпионате Европы

Россиян унижают на чемпионате Европы
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/www.globallookpress.com
Организаторы уронили статус турнира

На проходящем в Австрии европейском первенстве по фигурному катанию Татьяна Тарасова каждый день поднимается по опасной железной лестнице на самый верх надувного ангара. Именно там отвели место для комментаторов, освещающих соревнования.

"И как она это делает?" – изумился на своей странице в Инстаграм фигурист и продюсер Илья Авербух. В ролике тренер с улыбкой отвечает: "Легко! Легко!"

Комментатор Дмитрий Губерниев немедленно отозвался, что привык работать именно в таких условиях. На это Авербух парировал: "Есть статус турнира!!! И он не имеет права проходить в таком ангаре!!!!" 

Подписчики поддержали его. "Неужели во всей Австрии не нашлось хорошего катка?!", "Ужас... Т. А., осторожно, берегите себя!!!!", "Татьяна Анатольевна – герой! Обожаю, горжусь", "Ну администрация Граца и "выступила"! Строительные леса, что ли?! У каждой экономии должен быть предел", "Позорная Европа", – написали возмущенные болельщики.

Сама Тарасова 23 января заявила, что нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае, и посоветовала организаторам устраивать соревнования такого уровня в России. Тогда результат будет неизмеримо лучше, уверена знаменитая тренер.

Фоторепортаж
Забрали все золото: российские фигуристы добились ошеломительного успеха
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"

Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Путин заставил Лаврова заплакать

Трогательный момент произошел в Израиле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей