Организаторы уронили статус турнира

На проходящем в Австрии европейском первенстве по фигурному катанию Татьяна Тарасова каждый день поднимается по опасной железной лестнице на самый верх надувного ангара. Именно там отвели место для комментаторов, освещающих соревнования.

"И как она это делает?" – изумился на своей странице в Инстаграм фигурист и продюсер Илья Авербух. В ролике тренер с улыбкой отвечает: "Легко! Легко!"

Комментатор Дмитрий Губерниев немедленно отозвался, что привык работать именно в таких условиях. На это Авербух парировал: "Есть статус турнира!!! И он не имеет права проходить в таком ангаре!!!!"

Подписчики поддержали его. "Неужели во всей Австрии не нашлось хорошего катка?!", "Ужас... Т. А., осторожно, берегите себя!!!!", "Татьяна Анатольевна – герой! Обожаю, горжусь", "Ну администрация Граца и "выступила"! Строительные леса, что ли?! У каждой экономии должен быть предел", "Позорная Европа", – написали возмущенные болельщики.

Сама Тарасова 23 января заявила, что нынешний чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае, и посоветовала организаторам устраивать соревнования такого уровня в России. Тогда результат будет неизмеримо лучше, уверена знаменитая тренер.