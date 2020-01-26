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Потеряют колоссальные деньги: чем обернется отсутствие России на Олимпиаде

Потеряют колоссальные деньги: чем обернется отсутствие России на Олимпиаде
Фото: Vit Simanek/CTK/www.globallookpress.com
Публика жаждет увидеть борьбу наших спортсменов с американцами

Отстранение российских атлетов от международных соревнований серьезно скажется на уровне предстоящих Олимпийских игр. Без наших спортсменов не только упадет конкуренция, но и зрители потеряют интерес к состязаниям. Это приведет к тому, что телекомпании потеряют огромные деньги, которые тратят на трансляции спортивных соревнований. Об этом заявил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

"…Олимпийские игры без России превратятся в первенство ЖЭКа. Кто их будет смотреть Телекомпании платят сумасшедшие деньги, чтобы зрители следили за противостоянием США и России", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в начале декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия на основании якобы манипуляций с данными лаборатории в Москве.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
один раз без флага выступили и хватит,если будут запрещать флаг и гимн нужно отказываться от официального участия.а спортсмены желающие участвовать пусть соревнуются в частном порядке но за призовые места государство не должно выплачивать вознаграждение и дарить подарки,увы,для этого есть частные спонсоры
а сэкономленные средства направить на детский и юношесткий спорт
стройте небольшие крытые стадионы,в нашей зимней стране они просто необходимы для любительского спорта в первую очередь
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