Публика жаждет увидеть борьбу наших спортсменов с американцами

Отстранение российских атлетов от международных соревнований серьезно скажется на уровне предстоящих Олимпийских игр. Без наших спортсменов не только упадет конкуренция, но и зрители потеряют интерес к состязаниям. Это приведет к тому, что телекомпании потеряют огромные деньги, которые тратят на трансляции спортивных соревнований. Об этом заявил президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

"…Олимпийские игры без России превратятся в первенство ЖЭКа. Кто их будет смотреть Телекомпании платят сумасшедшие деньги, чтобы зрители следили за противостоянием США и России", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в начале декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия на основании якобы манипуляций с данными лаборатории в Москве.