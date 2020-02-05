Международное антидопинговое агентство запретило России ехать в Катар

WADA выслало России сообщение о том, что стране запрещено участвовать в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. Об этом рассказал телеканал BeIN SPORTS в Twitter. Впрочем, фанатов этого вида спорта тут же успокоил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Журналисты, сообщившие об отстранении российской сборной, сослались на источник в агентстве, но не стали раскрывать подробности решения. Сама же WADA не стала давать официальный комментарий. По словам Колоскова, антидопинговое агентство не имеет таких полномочий. WADA попросту не может запретить России участвовать в чемпионате мира по футболу в Катаре, так как такие решения находятся в ведомстве ФИФА.

"Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация", – заявил Колосков изданию "Чемпионат".

При этом гендиректор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что организация не получала от Всемирного антидопингового агентства никаких заявлений о возможном отстранении сборной РФ, передает ТАСС.

Позже ФИФА опровергла информацию о запрете, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".