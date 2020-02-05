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СМИ: российских футболистов отстранили от чемпионата мира-2022

СМИ: российских футболистов отстранили от чемпионата мира-2022
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Международное антидопинговое агентство запретило России ехать в Катар

WADA выслало России сообщение о том, что стране запрещено участвовать в чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году. Об этом рассказал телеканал BeIN SPORTS в Twitter. Впрочем, фанатов этого вида спорта тут же успокоил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Журналисты, сообщившие об отстранении российской сборной, сослались на источник в агентстве, но не стали раскрывать подробности решения. Сама же WADA не стала давать официальный комментарий. По словам Колоскова, антидопинговое агентство не имеет таких полномочий. WADA попросту не может запретить России участвовать в чемпионате мира по футболу в Катаре, так как такие решения находятся в ведомстве ФИФА. 

"Очередная муть, которая начинает бродить время от времени. Чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация", – заявил Колосков изданию "Чемпионат". 

При этом гендиректор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что организация не получала от Всемирного антидопингового агентства никаких заявлений о возможном отстранении сборной РФ, передает ТАСС.

Позже ФИФА опровергла информацию о запрете, пишет телеграм-канал "Говорит Москва". 

Фоторепортаж
Легкоатлетам запретили поднимать флаг России на чемпионате мира
Фото: EPA Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: EPA Фото: EPA Фото: EPA
Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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что тут хохлорылый выпердыш забыл? Марш на миротворец свинья!
Ржущий гость
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Гость
Гнать подонков откуда возможно поганой метлой! Земля должна гореть у агрессоров под ногами! Для рашистов, как и для Гитлера, в свое время, спорт является средством пропаганды. И, так же, как фашистам, этой чуме 21 века все цивилизованные страны должны объявить полный бойкот! Пусть "дружат" с такими, как сами: Северной Кореей, Сирией, Ираном и далее по списку стран- изгоев!
"Пусть дружат с такими, как сами: .............. и далее по списку...."
<цензура>-<цензура>, а там вне списка кто-то еще остался? Ну, кроме хохлопитеков?))))
Гость
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Гость
Гнать подонков откуда возможно поганой метлой! Земля должна гореть у агрессоров под ногами! Для рашистов, как и для Гитлера, в свое время, спорт является средством пропаганды. И, так же, как фашистам, этой чуме 21 века все цивилизованные страны должны объявить полный бойкот! Пусть "дружат" с такими, как сами: Северной Кореей, Сирией, Ираном и далее по списку стран- изгоев!
Это ты про украину и хохлов?
Не удивительно ,ведь только хохлы искренне радовались, когда их родственников/друзей их же власти оставляли без света, воды, тепла, продовольствия в Крыму в 2015г.
Гость
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Как всегда Хохлосрания пытается под дверью нагадить.
Гость
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Гость
Гнать подонков откуда возможно поганой метлой! Земля должна гореть у агрессоров под ногами! Для рашистов, как и для Гитлера, в свое время, спорт является средством пропаганды. И, так же, как фашистам, этой чуме 21 века все цивилизованные страны должны объявить полный бойкот! Пусть "дружат" с такими, как сами: Северной Кореей, Сирией, Ираном и далее по списку стран- изгоев!
Судя по тексту автор укро-дибилоид.
Гость
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Гость
Гнать подонков откуда возможно поганой метлой! Земля должна гореть у агрессоров под ногами! Для рашистов, как и для Гитлера, в свое время, спорт является средством пропаганды. И, так же, как фашистам, этой чуме 21 века все цивилизованные страны должны объявить полный бойкот! Пусть "дружат" с такими, как сами: Северной Кореей, Сирией, Ираном и далее по списку стран- изгоев!
У тебя, наверное, и слюна капает?
Гость
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красиво подгорает и рвутся пуканы у кастрюль
*вот быыл феерверк*....
Гость
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Гнать подонков откуда возможно поганой метлой! Земля должна гореть у агрессоров под ногами! Для рашистов, как и для Гитлера, в свое время, спорт является средством пропаганды. И, так же, как фашистам, этой чуме 21 века все цивилизованные страны должны объявить полный бойкот! Пусть "дружат" с такими, как сами: Северной Кореей, Сирией, Ираном и далее по списку стран- изгоев!
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