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Умер чемпион СССР по футболу

Умер чемпион СССР по футболу
Фото: pixabay.com
Валерий Рейнгольд скончался в 77 лет

Легендарный нападающий московского "Спартака" ушел из жизни сегодня. Об этом сообщил бывший игрок футбольного клуба Александр Мирзоян.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

"Умер. Сердце", – цитирует Мирзояна РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Валерия Рейнгольда увезли прямо со стадиона в одну из московских клиник. Медики диагностировали инфаркт, писали СМИ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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