Валерий Рейнгольд скончался в 77 лет

Легендарный нападающий московского "Спартака" ушел из жизни сегодня. Об этом сообщил бывший игрок футбольного клуба Александр Мирзоян.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

"Умер. Сердце", – цитирует Мирзояна РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Валерия Рейнгольда увезли прямо со стадиона в одну из московских клиник. Медики диагностировали инфаркт, писали СМИ.