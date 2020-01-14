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Отдых в Турции преподнесет россиянам неприятный сюрприз

Отдых в Турции преподнесет россиянам неприятный сюрприз
Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Заселиться в отель станет труднее

В турецких гостиницах появятся большие очереди. Долгое ожидание связано с ужесточением контроля за соблюдением закона о персональных данных. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Новая схема обработки документов обернется длительным ожиданием туристов в холле, считают отельеры. При заезде больших групп отдыхающих, как это обычно бывает в отелях среднего сегмента, образуются большие очереди, так как зачастую на стойке регистрации работает лишь два сотрудника.

"Это приведет к увеличению количества ошибок и недовольству клиентов от очень долгого ожидания", - приводит слова представителя Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера Динчер Сарыкая сайт компании.

Отмечается, что для постояльцев luxury-отелей ситуация не изменится, так как туда туристы зачастую приезжают на индивидуальном трансфере.

Ранее стало известно, что из-за нового налога туры в Турцию значительно подорожают.

Фоторепортаж
Турция не нужна: россияне полюбили новый курорт
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Опять называется обосри Турцию, отдохни в Крыму ....
1
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