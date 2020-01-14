Заселиться в отель станет труднее

В турецких гостиницах появятся большие очереди. Долгое ожидание связано с ужесточением контроля за соблюдением закона о персональных данных. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Новая схема обработки документов обернется длительным ожиданием туристов в холле, считают отельеры. При заезде больших групп отдыхающих, как это обычно бывает в отелях среднего сегмента, образуются большие очереди, так как зачастую на стойке регистрации работает лишь два сотрудника.

"Это приведет к увеличению количества ошибок и недовольству клиентов от очень долгого ожидания", - приводит слова представителя Ассоциации отельеров и туроператоров Кемера Динчер Сарыкая сайт компании.

Отмечается, что для постояльцев luxury-отелей ситуация не изменится, так как туда туристы зачастую приезжают на индивидуальном трансфере.

Ранее стало известно, что из-за нового налога туры в Турцию значительно подорожают.