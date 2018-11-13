Натовские стандарты лишили украинцев сала, мяса и тушенки

Украинским военнослужащим, находящимся в зоне ООС (бывшая АТО) в Донбассе, вместо привычных для славян пайков присылают на 10 дней питания исключительно южные фрукты. Об этом утверждает солдат ВСУ в видеообращении к главе государства и верховному главнокомандующему Петру Порошенко. Данный ролик разместил на своей странице в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

На видео солдат, вполне резонно закрыв лицо маской, демонстрирует шоколадному боссу мешок с явно потускневшими бананами и апельсинами, заявляя Петру Алексеевичу, что такие натовские стандарты питания украинцам не нужны.

"Господин президент, я хотел бы прокомментировать вашу реформу касательно питания в ВСУ, которую вы декларируете по телевидению и вводите в заблуждение наших граждан, что защитники отечества питаются по натовским стандартам", – сказал военный, открывая мешки и топчась вокруг сиротливо лежащих в грязи нескольких кочанах капусты.

Воин показывает, в каком состоянии и объеме до служивых добираются "натовские" продукты. Вся речь бойца пронзает верховного главнокомандующего, ну, должна, во всяком случае, древнерусской лексикой.

"Мы вообще не понимаем, что можно из этого есть. Нам выдали бананы, б***. Мы что, в Африке, б***! Обезьяны что ли?! На хрена нам эти бананы, б***. Четыре килограмма бананов на шесть дней, б***, вместо мяса. Посмотрите, чем питаются защитники родины. Ваши натовские стандарты на голову не налазят. Мы привыкли есть мясо и сало, а не бананы и апельсины, количество которых составляет – один апельсин и два банана на десять дней. Вместо тушенки, мяса или сала нам дают по банану и апельсину", – поведал военнослужащий.

Также он показал баночку какого-то "коктейля", судя по всему, из консервированных фруктов, которую необходимо разделить на 50 человек.

Журавко дал весьма дельный совет недовольным пропитанием, голодающим вэсэушникам: "Хлопцы! Бегите от этой войны, не идите служить в украинскую армию! Не присягайте убийцам на верность! Будете здоровее, и перед совестью своею чисты".

По его мнению, брошенные военнослужащим бананы вместо традиционной тушенки как раз и говорят о том, что они "именно обезьяны, потому что нормальный человек не пойдет воевать и рисковать своей жизнью за личное обогащение Порошенко и его свиты".

В начале ноября Киев признал, что проходящий ныне осенний призыв на грани провала – украинцы не хотят отдавать долг родине и массово избегают призывных пунктов.

"Явка в Киеве крайне низкая. На сегодняшний день в военные комиссариаты прибыли всего 8% юношей – жителей столицы. То есть лишь каждый двенадцатый призывник. Волна патриотизма 2014-2016 годов постепенно угасает, очень много негатива о прохождении службы призывниками в СМИ", – жаловался военком столицы Незалежной Сергей Клявлин на брифинге 5 ноября.

По его словам, призывники на время кампании массово выезжают за границу или прячутся на дачах у родственников. Никому не хочется попасть в грязные окопы Донбасса.

